Новый командующий ООС на Донбассе: что нужно знать о генерал-лейтенанте Сырском

Получил орден за бои под Дебальцево и ездит на Renault

Фото: Минобороны Украины.

Об Александре Сырском, которого в понедельник, 6 мая, президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим Операцией объединенных сил, известно немного.

Кадровый украинский военный, до начала боевых действий на востоке Украины Александр Сырский командовал 72-й механизированной бригадой ВСУ в Белой Церкви, где дослужился до звания генерал-майора.

Был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в тогдашних процессах сотрудничества Вооруженных сил Украины с НАТО.

В начале 2015 Сырский занимал должность первого заместителя руководителя Антитеррористической операции.

В 2016 году возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия различных украинских силовиков на Донбассе.

По информации 112, именно сформированная Сырским группа "Барс" прикрывала выход ВСУ из Дебальцево в феврале 2015 года. Был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІI степени за бои на Дебальцевском плацдарме. Как рассказал сайту "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов, Сырский отлично проявил себя в боевой обстановке.

Указом президента в 2016 году стал генерал-лейтенантом.

Новый командующий операцией Объединенных сил Александр Сырский задекларировал в собственности земельный участок под Киевом, автомобиль Renault Megan 2017 года выпуска и 10 тысяч долларов наличными.

Согласно декларации Сырского за 2018 год, основным его доходом была зарплата по месту работы — в Генеральном штабе ВСУ. Там он получил 632 тыс. гривен зарплаты, 6350 гривен социальной помощи участникам АТО, 1265 гривен разовой денежной помощи, а также подарок в неденежной форме на сумму 6350 грн.

Из накоплений у нового командующего ООС есть 10 тыс. долларов наличными и 178 тыс. гривен на банковских счетах.

У Сырского есть в пользовании служебная квартира в Киеве, земельный участок 1000 кв. м в селе Фурсы Киевской области.

Супруга Сырского владеет домом и двумя земельными участками в Шамраевке Киевской области. Она в 2018 году получила 7500 грн зарплаты и 10,3 тыс. гривен помощи при рождении сына.

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