Новый медтранспорт Фонда Рината Ахметова спасает жизни жителям прифронтовых поселков

Врачи станции скорой в Волновахе обслуживают более 100 тысяч человек

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Волноваха Донецкой области уже пять лет живет в условиях войны. Стрессы и плохое самочувствие – постоянные спутники жителей прифронтовой зоны. Здесь чаще, чем в других регионах Украины, люди пользуются услугами экстренной медицинской помощи.

В то же время в городе стало больше людей. Причина этого в том, что Волноваха лежит на пути тех, кто пересекает расположенное рядом КПВВ "Новотроицкое".

"Городок был маленький, спокойный, машин было очень-очень мало, сейчас вот центральная дорога, она вся постоянно в движении", – говорит гостя Волновахи Ольга Карпенко.

КПВВ "Новотроицкое"ежедневно пересекают сотни людей. Стоят в очередях.

"Таскаешься вот это, с пересадками этими, тяжело, конечно", – говорит переселенка с Луганской области Любовь Афонина.

Летом — жарко, зимой — холодно. Люди нервничают, пожилым становится плохо.

"В основном ездят пенсионеры, все больные люди, понимаете? Поэтому очень много вызовов сюда, на КПВВ", – объясняет "Сегодня" врач "скорой".

Врачи станции скорой в Волновахе обслуживают более 100 тысяч человек. Работают в прифронтовых селах и самых опасных районах.

"Гранитное, Новотроицкое — это те места, где слышны взрывы. Они входят в состав нашего района обслуживания, мы, естественно, оказываем помощь, не взирая ни на что", – говорит главный врач станции скорой помощи Волновахи Николай Куница.

Врачи говорят, что пять лет подряд жить в условиях войны — крайне трудно. Стрессы оказывают непосредственное влияние на здоровье мирного населения. Поэтому работы на станции скорой — много.

"Сегодня" выезжают вместе с бригадой скорой на вызов. У 92- летней Екатерины Ивановны — подозрение на инсульт. Высокое давление. К счастью, диагноз не подтвердился. Врач делает инъекцию и рекомендует больной покой. Екатерина Ивановна вызывает скорую не впервые. Говорит: недавно на станции появилась новая машина.

"Нашим врачам скорой помощи подарили новую машину, Ринат Леонидович Ахметов, спасибо ему! К нам быстрее будут приезжать!" – говорит жительница Волновахи Екатерина Ермоленко.

Сами медики также довольны обновлением автопарка. По инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова был начат проект "200 скорых для Украины". Десятки станций экстренной медицинской помощи по всей стране уже получили современные машины.

"Мы спасаем человеческие жизни с этой машиной, и нам нужно приехать вовремя", – говорит водитель скорой Иван Экзархо.

И это — не преувеличение. Только недавно эта бригада спасла жизнь пациенту, у которого произошла клиническая смерть.

"Мы приехали — инфаркт. После трёхразовой дефибрилляции он пришел в себя, мы отвезли его в реанимацию. Не было бы дефибриллятора, была бы смерть", – рассказывает врач скорой Иван Лухтура.

От работы врача, а также от состояния и качества медицинского оборудования зависит жизнь каждого человека.

Напомним, Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста.

Юбилейный, 15-й год своей работы Фонд Рината Ахметова начал с беспрецедентного и не имеющего аналогов по масштабам проекта "200 скорых для Украины". Суперсовременное оснащение автомобилей, часть которых – уникальные скорые на базе внедорожников, с восторгом приняли медики в городах и селах всей страны.

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