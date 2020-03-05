Новый обмен пленными: в СНБО рассчитывают на освобождение 200 украинцев

Секретарь СНБО рассказал о подготовке к обмену пленниками на Донбассе

В Украине готовят новый обмен пленными на Донбассе. Планируется, что в Киев вернутся около 200 человек, которых удерживают боевики.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал Украинскому радио.

"У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек", - сказал он.

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По словам Данилова, списки на обмен уже есть, но они постоянно согласовываются – есть отдельная группа, которая занимается этим вопросом.

Он также прокомментировал скандал с внесением в список тех, кто сотрудничал с боевиками и пытал пленных украинцев.

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"Это сложный вопрос, к которому я бы осторожно относился. Сегодня у нас есть сложные процессы, когда человек что-то говорит, а потом оно не совсем подтверждается... Люди, которые пытали и убивали, они не имеют права на амнистию. Мы не можем убийц амнистировать, нам этого никто никогда не простит", - резюмировал секретарь СНБО.

Ранее мы сообщали о том, что теперь уже бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что с момента "нормандской встречи" удалось достичь прогресса только в обмене пленных.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров выразил сомнение в том, что следующий "нормандский саммит" состоится в апреле 2020 года, поскольку украинская сторона, по его словам, не придерживается своих договоренностей, достигнутых на встрече 9 декабря в Париже.

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