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Новый победитель в конкурсе "Карта добрых дел" Фонда Рината Ахметова: "Помогаю с удовольствием!"

28 августа, 14:25

Победителем очередной конкурсной недели стала Александра Пелих. Девочка живет в Северодонецке, она из семьи переселенцев

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова продолжает подводить итоги конкурса "Карта добрых дел", который призывает людей делать добро. Это игра, для участия в которой необходимо совершать хорошие поступки и не стесняться рассказывать о них всему миру.

Победителем очередной конкурсной недели стала Александра Пелих. Девочка живет в Северодонецке, она из семьи переселенцев.

"Раньше мы жили в Первомайске Луганской области. Когда начали стрелять, то уехали в безопасное место, потому что мама была беременна и сильно волновалась", – рассказывает Саша.

По словам Ирины Пелих, мамы девочки, победе дочери в конкурсе "Карта добрых дел" она не удивилась:

"Саша с восьми лет моя верная помощница. Когда я родила второго ребенка, она помогала мне в уборке, готовке, нянчила брата. Сейчас она стала еще больше помогать, причем не только родным и близким, но и друзьям и даже соседям. Такие условия конкурса. Думаю, это правильно. Спасибо Фонду Рината Ахметова, что учит детей добру".

Саша рассказывает, что "Карта добрых дел" стала очень популярной игрой среди подростков Северодонецка:

"Все мои друзья участвуют, это очень круто и весело. Недавно моя двоюродная сестра победила в конкурсе. А теперь вот и я выполнила все задания из карты. Я помогала людям с удовольствием и, наверное, поэтому тоже победила".

Александра Пелих, как и другие победители конкурса, будет награждена ценными призами от Фонда Рината Ахметова: блокнотом, ручкой, браслетом, селфи-палкой и портативной аудиоколонкой.

"Классные призы, спасибо Ринату Ахметову за конкурс", – сказала девочка.

Как появилась "Карта добрых дел"

Во время общения с ребятами из детских домов семейного типа (ДДСТ) психологи Фонда предложили нарисовать на ватмане их представление о том, как выглядит добро в повседневной жизни. Потом совершить в реальности все то, что они нарисовали: накормить бездомную собаку, подобрать мусор с тротуара, подарить воздушный шарик незнакомому ребенку на улице... Идеи детей были объединены в "Карту добрых дел". Чтобы каждый мог взять ее в руки и найти свой путь к добру.

Как принять участие в конкурсе

Ты помогаешь людям и хочешь сделать мир вокруг себя лучше и добрее? Покажи другим, что это делать просто! Фонд Рината Ахметова продолжает конкурс #МояКартаДобрыхДел.

Делай добрые дела и получай призы, главный из которых блютуз-колонка.

  • Шаг 1. Поделись конкурсной публикацией с друзьями.
  • Шаг 2. Сделай доброе дело. Например, обними близкого человека и скажи, что ты его любишь. Или похвали друга. Сними это на фото или видео. Размести на своей странице с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова.
  • Шаг 3. Получи от нас "Карту добрых дел", в которой ты сможешь отмечать свои добрые дела.
  • Шаг 4. Сделай 10 хороших поступков, опубликуй их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. И первые призы (блокнот, ручка и браслет, на котором написано "Я делаю добрые дела") уже ждут тебя!
  • Шаг 5. Сделай еще 5 добрых дел, опубликуй их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. И получай приз – селфи-палку.
  • Шаг 6. Для самых азартных участников! Суперприз конкурса, блютуз-колонку, получит тот, кто сделает 22 добрых дела, указанных на "Карте добрых дел"! Не забывай ставить хештеги в своих публикациях!

Стать участником конкурса может каждый!

Давайте делать добро вместе!

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