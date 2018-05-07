Объединенные силы жестко ответили боевикам: оккупанты потеряли восемь человек

За прошлые сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация обострилась. Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. Противник 80 раз нарушал Минские договоренности.

Об этом штаб Операции объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкино. Местные боевики и российские военные на Донбассе 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, 2 раза – из танка. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону.

Так, во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта. После короткого огневого столкновения, резервная группа преследовала противника, во время которого трое боевиков были уничтожены на линии соприкосновения.

Кроме того, оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вчера, 6 мая, ими дважды были обстреляны из пушек калибра 152 и 122 мм населенные пункты Зайцево и Никольское, расположенные на окраине Горловки Донецкой области.

Вчера днем и в ночь на 7 мая враг проявлял активность на Луганском и Донецком направлениях.

Во время активных оборонительных боевых действий за прошлые сутки потери Объединенных сил составили один погибший и четыре раненых. Сейчас раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь в госпитале.

По данным разведки, противник понес потери: три оккупанта уничтожены и пятеро получили ранения.

Напомним, сутками ранее, 5 мая, в районе проведения ООС наиболее интенсивно боевые действия продолжались возле Крымского, Новотошковского, Луганского, Авдеевки, Водяного и Широкино. Объединенные силы дали боевикам жесткую ответку: шесть оккупантов уничтожены и четверо – ранены.

После того, как на Донбассе завершилась АТО и началась Операция объединенных сил резко изменилась и ситуация на фронте: боевики стали нести серьезные потери – за неделю были ликвидированы 11 человек, ранения получили 23 человека.