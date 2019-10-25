Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Обеспечение Луганской области электроэнергией оказалось под угрозой

25 октября, 23:28

Проблему обсудили на выездном заседании парламентского комитета

Реклама

В Северодонецке, на выездном заседании комитета по реинтеграции Донбасса, обсудили проблемы с водоснабжением в Лисичанске, отсутствие областных больниц и строительство дорог.

А еще – необходимость открытия КПВВ в городе Счастье, а также – работу Луганской ТЭС. Сейчас она работает не в полную силу из-за нехватки угля. Поэтому накануне зимы Луганская область, предостерегают эксперты, может оказаться без отопления и электроэнергии.

"Если остановится наша Луганская ТЭС, которая находится в городе Счастье и является основным источником электроснабжения, для нас, то из тех сетей, которые заходят в область с Харьковской и Донецкой области – в основе это 110 тысяч киловатт – мы сможем, с большой сети Украины, получить только 41% электроэнергии, необходимой для функционирования области", – сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий.

"Вся область может остаться без электроэнергии, и мы понимаем, какие могут быть последствия. Это не только электроэнергия. Это также тепло и водоснабжение. Первое – это, конечно же, поставки угля, которые необходимо разблокировать с Российской Федерации. Второе – это строительство железной дороги, которая обеспечит поставки украинского угля на Луганскую ТЭС, и в будущем – у нас не будет вот этого шантажа и не будет кризисной ситуации", – заявила народный депутат Украины Виктория Гриб.

Напомним, что ранее сообщалось, чтоукраинцы задолжали за свет почти пять миллиардов гривен.

Также новости "Сегодня" также рассказали,что дешевле и удобнее использовать украинцам – газ или электроэнергию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

электричество ТЭС северодонецк проблемы Луганская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Весьма неожиданно": У Путина отреагировали на требование Киева распустить "Л/ДНР"Политика
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУ
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУУкраина
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробности
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробностиДонбасс
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фото
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фотоПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...