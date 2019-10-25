Обеспечение Луганской области электроэнергией оказалось под угрозой

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В Северодонецке, на выездном заседании комитета по реинтеграции Донбасса, обсудили проблемы с водоснабжением в Лисичанске, отсутствие областных больниц и строительство дорог.

А еще – необходимость открытия КПВВ в городе Счастье, а также – работу Луганской ТЭС. Сейчас она работает не в полную силу из-за нехватки угля. Поэтому накануне зимы Луганская область, предостерегают эксперты, может оказаться без отопления и электроэнергии.

"Если остановится наша Луганская ТЭС, которая находится в городе Счастье и является основным источником электроснабжения, для нас, то из тех сетей, которые заходят в область с Харьковской и Донецкой области – в основе это 110 тысяч киловатт – мы сможем, с большой сети Украины, получить только 41% электроэнергии, необходимой для функционирования области", – сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий.

"Вся область может остаться без электроэнергии, и мы понимаем, какие могут быть последствия. Это не только электроэнергия. Это также тепло и водоснабжение. Первое – это, конечно же, поставки угля, которые необходимо разблокировать с Российской Федерации. Второе – это строительство железной дороги, которая обеспечит поставки украинского угля на Луганскую ТЭС, и в будущем – у нас не будет вот этого шантажа и не будет кризисной ситуации", – заявила народный депутат Украины Виктория Гриб.

Напомним, что ранее сообщалось, чтоукраинцы задолжали за свет почти пять миллиардов гривен.

Также новости "Сегодня" также рассказали,что дешевле и удобнее использовать украинцам – газ или электроэнергию.

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