Обмен пленными: Украина выдаст двоих осужденных луганских боевиков

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В рамках обмена пленниками между Россией и Украиной будут выданы двое осужденных боевиков так называемой "ЛНР" – Валерий Ефименко и Денис Петров.

Оба заключенных были признаны виновными и заключили соглашение с прокуратурой, в соответствии с которым их наказание отменяется с момента обмена пленниками. Решение было закреплено приговором Рубежанского городского суда Луганской области.

Так, Ефименко был осужден по статье "Участие в заговоре, направленном на планирование, подготовку агрессивной войны, ведение агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц".

Его приговорили к лишению свободы сроком на два года и 10 месяцев без конфискации имущества. Обвиняемый свою вину признал полностью, а 24 декабря заключил соглашение о признании виновности.

"Для заключения соглашения значение имеет обстоятельство, которое может быть учтено судом, как смягчающее наказание, а именно то, что Ефименко заявлен к обмену на военнопленных граждан Украины, незаконно удерживаемых представителями так называемой "ЛНР", – говорится в решении суда.

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В свою очередь, Петров обвинялся по статье о "Содействии деятельности террористической организации" и также полностью признал свою вину.

Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет без конфискации имущества.

По данным обвинения, в начале апреля 2014 года Петров "создал на территории Луганска батальон под названием "Леший", в состав которого вошло примерно 400-600 человек".

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Это формирование входило в состав подразделений армии "Юго-Восток" и в дальнейшем влилось в состав "Народной милиции". На вооружении группировки находилось автоматическое и стрелковое оружие, гранатометы и минометы.

"Будучи руководителем указанного батальона ... обвиняемый осуществлял общее руководство, координировал и согласовывал деятельность его членов между собой ... разработал единый преступный план, который довел до сведения всех участников группы, направленный на достижение единого преступного умысла; координировал деятельность членов батальона "Леший", отдавал команды на проведение боевых действий против ВСУ и осуществления нападения на предприятия, учреждения, организации и граждан на территории Луганска; участвовал в вооруженном нападении на Луганский пограничный отряд и обеспечил членов организованной группы огнестрельным оружием и боевыми припасами к ней, необходимыми для совершения преступлений", - говорится в решении суда.

Кроме того, Ефименко охранял захваченное административное здание Управления СБУ в Луганской области и вел дежурство на блокпостах у Северодонецка.

Петров, по данным суда, осуществлял сбор и передачу информации, связанной с перемещениями и местами дислокации подразделений ВСУ и других правоохранительных органов Украины на территории проведения АТО.

Напомним, представитель т.наз. "Донецкой народной республики" в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Дарья Морозова заявила, что в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных" сепаратисты передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео" .

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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