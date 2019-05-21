Обогатились на полмиллиона: в Донецкой области задержали 8 пограничников за вымогательство денег у перевозчиков

Правоохранители зафиксировали более семи десятков фактов вымогательств

Восемь пограничников Донецкой обасти задержали за систематические вымогательства у перевозчиков.

Военная прокуратура совместно с ГБР и МВД разоблачили заместителя Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ Новотроицкое и шесть инспекторов пограничной службы.

Правоохранители зафиксировали более семи десятков фактов вымогательства средств у перевозчиков. Всего на сумму более полумиллиона гривен.

Напомним, в Днепропетровской области на взятке попалась начальник одного из отделов юридической фирмы. Следствие установило, что в конце прошлого года к женщине обратилась замдиректора частной компании, чтобы получить лицензию на строительство объектов. Начальник отдела юрфирмы ответила, что для выдачи лицензии нужно заплатить 52 000 грн, и тогда она подготовит документы с ложными данными для получения разрешения на строительство. В момент передачи денег начальница юротдела была задержана.

Напомним, в Хмельницкой области на взятке погорел налоговик. Чиновника просили "не заметить" неоформленных сотрудников.

Кроме того, в Киеве погорел на большой взятке директор департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы. Мужчину задержали на горячем сразу после получения половины обусловленной суммы – $10 тыс.

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