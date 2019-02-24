Обострение на Донбассе: боевики нанесли урон украинской армии

С самого утра враг начал минометные и артиллерийские атаки, особенно "жарко" было на Луганском направлении

Фото: Минобороны Украины

Обострение на Донбассе: боевики нанесли урон украинской армии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/284/ac5/5c7284ac59f2d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/284/ac5/5c7284ac59f2d.jpg 2019-02-24T13:50:00+02:00 Донбасс С самого утра враг начал минометные и артиллерийские атаки, особенно «жарко» было на Луганском направлении

Сегодня на Донбассе враг с раннего утра начал обстреливать позиции украинской армии – боевики атаковали из БМП, минометов и зенитного орудия. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, еще один – получил ранение. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что враг активизировался на Луганском направлении, где он совершил шесть обстрелов.

С пяти часов утра оккупанты начали обстрел защитников Новозвановки: здесь враг течение часа выпустил около 30 мин калибром 120 и 82 мм, вел огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение этого же времени российско-оккупационные войска осуществили 18 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили 55 мин 120-го калибра по нашим защитникам в районе Золотого-4.

В районе населенного пункта Молодежное боевики били из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и выпустили 20 мин 82-го калибра по защитникам Катериновки.

Из оккупированного Первомайска противник вел интенсивный обстрел из минометов и вооружения БМП по позициям ВСУ в районе Новоалександровки – было выпущено около 50 мин 120-го и более 60 мин – 82-го калибров.

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После 6:00 защитники Золотого-1 также попали под минометный обстрел. В течение 10 минут из Первомайска оккупанты выпустили 5 мин 120-го калибра. В это же время противник вел минометный обстрел защитников Новозвановки, выпустив несколько мин калибра 82 мм.

На Донецком направлении было меньше обстрелов. Так, около 4:00 утра из оккупированной Ужовки в течение часа противник выпустил восемь мин калибра 120 мм и вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам у Водяного.

Второй обстрел случился в 7:30 – оккупанты начали минометный обстрел подразделений Объединенных сил вблизи Лебединского. Из Саханки враг выпустил несколько мин 120-го калибра и применял стрелковое вооружение.

В ответ украинские военные использовали дежурные средства для подавления активности боевиков. В результате обстрелов противника погиб один боец ВСУ 1987 года рождения, второй – получил ранение и был госпитализирован.

Напомним, вчера, 23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.

22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с вооружения, запрещенного Минского договоренностями, выпустив 77 мин калибров 120 и 82 мм. Однако украинские бойцы дали качественную "ответку".

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