Обострение на Донбассе: боевики нарастили использование тяжелых вооружений
Позиции украинских военных обстреливали из артиллерии и тяжелых минометов
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 28 февраля боевики 13 раз обстреливали позиции украинских войск, при этом противник 16 раз использовал вооружения, запрещенные Минскими договоренностями – было выпущено 143 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм.
Позиции ВСУ также обстреливались из вражеских БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" произошло семь обстрелов:
- из минометов калибров 120 та 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Широкино;
- дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – под селом Лебединское;
- дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе Водяного;
- дважды, из минометов калибра 82 мм и гранатометов разных систем – вблизи села Гнутово.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили шесть обстрелов:
- из минометов калибра 120 мм – близ села Троицкое;
- из минометов калибра 82 мм – в районе поселка Шумы;
- из артиллерийских систем калибра 122 мм – под селом Новозвановка;
- из минометов калибра 120 мм – возле города Попасная;
- из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП и гранатометов – в районе населнного пункта Золотое-4;
- из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Вольный.
Потерь в рядах военных Объединенных сил не зафиксировано. В свою очередь, украинские подразделения, попадавшие под обстрелы, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся огневых средств.
По данным разведки на протяжении суток был ликвидирован один и ранены трое оккупантов. Также были уничтожены четыре единицы вооружения и военной техники врага, в том числе самоходную артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс.
Напомним, 27 февраля на Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери
. В ходе боевых действий ранения получил украинский военнослужащий.
Сутками ранее, 26 февраля боевики получили жесткую "ответку" от ВСУ – были ранены девять оккупантов . В ходе боевых действий получили ранения трое украинских военнослужащих.
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