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Обострение на Донбассе: боевики нарастили использование тяжелых вооружений

Сегодня, 07:23

Позиции украинских военных обстреливали из артиллерии и тяжелых минометов

Обострение на Донбассе - боевики устроили наибольшее число обстрелов с начала года
Обострение на Донбассе - боевики устроили наибольшее число обстрелов с начала года. Фото: Facebook
Обострение на Донбассе: боевики нарастили использование тяжелых вооружений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c33/7df/5c6c337df16c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c33/7df/5c6c337df16c9.jpg Донбасс Позиции украинских военных обстреливали из артиллерии и тяжелых минометов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 28 февраля боевики 13 раз обстреливали позиции украинских войск, при этом противник 16 раз использовал вооружения, запрещенные Минскими договоренностями – было выпущено 143 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм.

Позиции ВСУ также обстреливались из вражеских БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" произошло семь обстрелов:

- из минометов калибров 120 та 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Широкино;

- дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – под селом Лебединское;

- дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе Водяного;

- дважды, из минометов калибра 82 мм и гранатометов разных систем – вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили шесть обстрелов:

- из минометов калибра 120 мм – близ села Троицкое;

- из минометов калибра 82 мм – в районе поселка Шумы;

- из артиллерийских систем калибра 122 мм – под селом Новозвановка;

- из минометов калибра 120 мм – возле города Попасная;

- из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП и гранатометов – в районе населнного пункта Золотое-4;

- из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Вольный.

Потерь в рядах военных Объединенных сил не зафиксировано. В свою очередь, украинские подразделения, попадавшие под обстрелы, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся огневых средств.

По данным разведки на протяжении суток был ликвидирован один и ранены трое оккупантов. Также были уничтожены четыре единицы вооружения и военной техники врага, в том числе самоходную артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс.

Напомним, 27 февраля на Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери . В ходе боевых действий ранения получил украинский военнослужащий. 

Сутками ранее, 26 февраля боевики получили жесткую "ответку" от ВСУ – были ранены девять оккупантов . В ходе боевых действий получили ранения трое украинских военнослужащих.

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Тег Донбасс, ВСУ, обстрелы, ООС

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