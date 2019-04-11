Обострение на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия, у ВСУ потери
На одном из направлений бой длился почти 2,5 часа, враг "крыл" минами, ракетами и бил из гранатометов
С начала текущих суток боевики продолжили обстрелы на Донбассе – в ход пустили запрещенное минскими соглашениями вооружение, в результате чего три украинских бойца получили ранения. Об этом сообщил на брифинге спикер штаба Объединенных сил.
По состоянию на 12:00 было зафиксировано шесть вражеских вооруженных провокаций, две из которых состоялись с применением минометов.
Первый выстрел раздался ночью вблизи н.п. Водяное, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел начался в 01.50 и продолжался час. Противник применил автоматические гранатометы и стрелковое оружие.
Вторая вооруженная провокация со стороны противника произошла около 07.00 утра на подступах к Катериновке. Там враг выпустил шесть мин 82 калибра со стороны н.п. Молодежное.
Далее, в 07.20 российско-оккупационные войска нанесли мощный удар в сторону защитников Павлополя.
"Бой длился почти два с половиной часа, противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты (БМП), противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли плотных огонь из дежурных огневых средств", – сообщили в ООС.
С 09.20 до 10.00 зафиксировано два обстрела в районе Авдеевки, где противник применил автоматические гранатометы. Кроме того боевики повторно обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия ВСУ у Водяного.
В результате вражеских обстрелов получили ранения трое украинских защитников, которым безотлагательно была оказана медицинская помощь.
Отметим, в последние дни враг наращивает эскалацию ситуации на фронте. Так, 9 апреля пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.
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