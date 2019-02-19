Обострение на Донбассе: боевики установили "рекорд" по обстрелам с начала года

Боевики 11 раз обстреливали позиции ВСУ, в том числе семь раз – из тяжелых вооружений

Обострение на Донбассе - боевики устроили наибольшее число обстрелов с начала года. Фото: Facebook

Обострение на Донбассе: боевики установили "рекорд" по обстрелам с начала года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c33/7df/5c6c337df16c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c33/7df/5c6c337df16c9.jpg 2019-02-19T19:00:37+02:00 Донбасс Боевики 11 раз обстреливали позиции ВСУ, в том числе семь раз - из тяжелых вооружений

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики устроили 11 обстрелов украинских позиций, в том числе семь раз – из тяжелых вооружений. В ходе боевых действий один военнослужащий ВСУ был ранен, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции украинских войск 11 раз, семь из которых – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения", – говорится в сообщении.

Также в штабе подчеркнули, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников: из артиллерийских систем калибра 122 мм – неподалеку от населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм и во второй раз из минометов калибра 120 мм и 82 мм – в районе населенного пункта Водяное; дважды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских защитников: из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов – неподалеку от села Катериновка; из минометов калибра 82 мм и, во второй раз, из зенитной установки ЗУ-23-2 – в районе населенного пункта Золотое – 4; дважды – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов – возле поселка городского типа Луганское.

Украинские военные отвечали на обстрелы с помощью дежурных огневых средств. В настоящее время потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под контролем украинских военных, добавили в штабе.

Напомним, ранее в комментариях сайту "Сегодня" военные эксперты отметили, что эскалация на Донбассе может быть связана с тем, что россияне подвезли боевикам новое оружие или же они пытаются ответить на успехи ООС, которые наблюдаются в последнее время.

Также мы сообщали, что 18 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 10 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Однако ВСУ дали боевикам жесткий ответ – девять оккупантов были уничтожены.

А днем ранее, 17 февраля украинские военные отбили штурм боевиков на Светлодарском направлении. В результате боестолкновения был также захвачен в плен боевик, которого сразу отправили на допрос.

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