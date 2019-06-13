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Обострение на Донбассе: боевики устроили 26 обстрелов за сутки

13 июня, 08:49

В зоне ООС получил ранения один украинский военный

Фото: Getty Images

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 12 июня оккупанты 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Боевики также вели огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- пять раз в районе поселка Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды возле Авдеевки из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;

- вблизи населенного пункта Марьинка велся огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- два раза обстреливали Широкино из автоматических гранатометов;

- под Новотроицким вели огонь из гранатометов различных систем;

- дважды под Старогнатовкой – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- возле Лебединского – из стрелкового оружия;

- в окрестностях Талаковки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 12 раз:

- два раза у Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Новотошковское боевики применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие;

- возле Попасной стреляли из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета;

- под Новгородским – из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия;

- четыре раза под Зайцево – из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- дважды в районе населенного пункта Луганское – из гранатометов различных систем;

- под Южным – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки, один оккупант был уничтожен и трое ранено.

Напомним, как сообщал штаб Объединенных сил, 11 июня на Донбассе пророссийские боевики 24 раз обстреляли позиции ВСУ. Враг бил из 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Но за такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери были уничтожены два оккупанта. Возможно, среди них был и "Москва".

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:


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Тег Донбасс, ВСУ, обстрелы, ООС

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