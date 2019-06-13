Обострение на Донбассе: боевики устроили 26 обстрелов за сутки
В зоне ООС получил ранения один украинский военный
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 12 июня оккупанты 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
Боевики также вели огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- пять раз в районе поселка Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды возле Авдеевки из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;
- вблизи населенного пункта Марьинка велся огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза обстреливали Широкино из автоматических гранатометов;
- под Новотроицким вели огонь из гранатометов различных систем;
- дважды под Старогнатовкой – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- возле Лебединского – из стрелкового оружия;
- в окрестностях Талаковки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 12 раз:
- два раза у Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Новотошковское боевики применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие;
- возле Попасной стреляли из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета;
- под Новгородским – из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия;
- четыре раза под Зайцево – из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- дважды в районе населенного пункта Луганское – из гранатометов различных систем;
- под Южным – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки, один оккупант был уничтожен и трое ранено.
Напомним, как сообщал штаб Объединенных сил, 11 июня на Донбассе пророссийские боевики 24 раз обстреляли позиции ВСУ. Враг бил из 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Но за такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери были уничтожены два оккупанта. Возможно, среди них был и "Москва".
Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:
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