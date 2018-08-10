Обострение на Донбассе: боевики устроили 45 обстрелов, погиб украинский воин

Сегодня, 09:24

Военные заверили, что ситуация в районе боевых действий остается вполне контролируемой

Фото: пресс-служба Минобороны
Фото: пресс-служба Минобороны

За минувшие сутки, 9 августа, боевики на Донбассе устроили 45 обстрелов украинских позиций, из них три раза – из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись защитники Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино", – говорится в сообщении.

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Кроме того, обстрелам из минометов калибром 82 мм подверглись наши позиции возле Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки была зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

При этом военные заверили, что ситуация в районе ведения боевых действий оставалась вполне контролируемой, а в разведке сообщили, что за минувшие сутки был уничтожен один боевик, и  еще четверо получили ранения.

Напомним, что накануне мы писали о прицельных обстрелах оккупантами из гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Новотошковское, Марьинка, Старогнатовка, Богдановка, Лебединское, а по защитникам Гнутово – из минометов калибра 82 мм

За прошлые сутки, 8 августа, боевики 44 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе дважды – из тяжелого вооружения. Перед этим, 7 августа украинские военные дали жесткую ответку противнику: 12 боевиков ранены и уничтожены.
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