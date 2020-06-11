Обострение на Донбассе: боевики ужесточили обстрелы, ВСУ понесли потери

Оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов и пулеметов, задействовали беспилотники и снайперов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты с начала суток 11 июня устроили восемь обстрелов – они вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, беспилотников, пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Как сообщили в штабе ООС, в результате вражеского огня ранения получили двое украинских бойцов, еще один – боевую травму.

"Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. ... Для подавления огневых средств врага наши воины оперативно использовали штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После этого оккупанты прекратили свою активность", - говорится в сообщении.

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Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ВСУ под Гнутово, используя минометы 82 калибра;

- недалеко от Марьинки оккупанты дважды обстреляли украинские позиции – из минометов калибра 82 мм и гранатометов;

- под Павлополем агрессор задействовал беспилотник, чтобы сбросить гранатометный выстрел;

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- возле Новотроицкого оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Чермалыка "работали" снайперы.

В зоне ответственности группировки "Север" под Орехово велся огонь из гранатометов калибра 120 мм, гранатометов и пулеметов;

- защитников Хутора Вольного обстреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

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Напомним, что накануне за сутки боевики устроили 14 обстрелов украинских позиций, двое бойцов ВСУ были ранены.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

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