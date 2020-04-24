Обострение на Донбассе: двое бойцов ВСУ получили ранения под вражескими обстрелами

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 24 апреля оккупанты шесть раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, и в результате двое наших бойцов получили ранения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
"Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность", – говорится в сообщении.
По данным штаба, противник трижды открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- в районе Павлополя из минометов калибра 82 мм боевики выпустили 23 мины;
- у Лебединского вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- защитников Старогнатовки обстреливали из стрелкового оружия.
В зоне ответственности группировки "Север" также произошло три обстрела:
- по опорным пунктам в районе с Орехово враг выпустил 20 мин 120-го калибра;
- защитников населенного пункта Хутор Вильный противник обстреливал из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- также оккупанты вели огонь из 82-мм минометов по защитникам Новоалександровки, выпустив 30 мин.
Напомним, что за минувшие сутки, 23 апреля, российские боевики устроили 15 обстрелов на Донбассе. Трое украинских военнослужащих получили ранения.
22 апреля оккупанты восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
А 21 апреля оккупанты семь раз ударили по позициям украинских военнослужащих. Потерь в рядах украинских военнослужащих не было.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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