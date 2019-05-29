Обострение на Донбассе: оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе из тяжелых вооружений
ВСУ дали жесткий ответ на огонь оккупантов – трое боевиков уничтожены, еще один ранен
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 28 мая оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано девять обстрелов:
- у населенного пункта Широкино – из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;
- возле населенного пункта Пищевик – из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединское — из минометов калибра 120 мм;
- дважды у населенных пунктов Каменка и Водяное — из станковых противотанковых гранатометов;
- возле села Павлополь — из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Чермалык — из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны два раза:
- возле города Попасная — из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у населенного пункта Железное — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате вражеского огня был ранен один украинский военный. В свою очередь, бойцы ВСУ на каждый обстрел противника давали адекватный ответ: по данным разведки, трое боевиков были уничтожены, еще один ранен.
Напомним, что за предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела позиций украинских войск. В рядах наших бойцов обошлось без потерь.
Перед этим, 26 мая, боевики трижды обстреливали позиции наших бойцов. Тогда также обошлось без потерь в рядах ВСУ.
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