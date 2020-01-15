Обострение на Донбассе: оккупанты устроили девять обстрелов, погиб боец ВСУ

Оккупанты вели огонь из тяжелой артиллерии и минометов, а также других вооружений

Иллюстрация / Фото: Официальный сайт президента Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 15 января оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате погиб украинский воин.

Противник вел огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82, гранатометов, беспилотников и пулеметов. Также была зафиксирована снайперская активность, сообщили в штабе ООС.

Так, возле Песок велся огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Васильевки – из крупнокалиберного пулемета.

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Два обстрела произошли в районе Павлополя – с беспилотника боевики сбросили гранаты. Из снайперской винтовки обстреляли позиции рядом с Авдеевкой. В районе Светлодарска боевики стреляли из минометов калибра 82 мм.

"Дважды возле Орехового – из артиллерии калибра 152 мм, 120 мм миномета. Под Новотошковским – из миномета 120 мм и автоматических станковых гранатометов", – добавили в штабе.

За прошедшие сутки, 14 января, боевики устроили 10 обстрелов, в результате которых двое украинских бойцов были ранены.

13 января боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

Кроме того, стало известно, что потери кадровых российских военных, наемников из РФ и местных боевиков "Л/ДНР" на Донбассе с начала 2020 года составили 33 человека убитыми и ранеными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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