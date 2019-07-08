Обострение на Донбассе: оккупанты устроили восемь обстрелов и получили жесткий ответ

Среди украинских бойцов обошлось без потерь

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 8 июля оккупанты устроили восемь обстрелов.

В частности, боевики вели огонь из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями, однако в рядах украинских бойцов обошлось без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала суток противник восемь раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

- дважды в районе Водяного из артиллерийских систем калибра 122 мм и гранатометов различных систем;

- под Лебединским велся огонь из стрелкового оружия;

- на окраине Марьинки позиции ВСУ обстреливали из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксирвоано четыре обстрела позиций ВСУ:

- дважды в районе населенного пункта Новолуганское из минометов калибра 82 мм;

- в районе Южного велся огонь из миномета калибра 120 мм;

- в районе Майорска боевики стреляли из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

На каждый обстрел врага наши бойцы давали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняет разведка.

Напомним, за минувшие сутки, 7 июля, боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский воин погиб, двое – получили ранения, еще один – боевые травмы. В свою очередь, ответным огнем наши бойцы уничтожили двоих оккупантов.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июля врага 26 раз нарушил режим прекращения огня, из них противник восемь раз применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, что запрещено Минскими соглашениями. Боевики также открывали огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В итоге боевики нанесли урон ВСУ, но получили жесткую "ответку" и понесли потери.

А тем временем командующий ООС проверил готовность танковых войск. Генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас танкисты находятся в специально отведенных для этого местах вне зоны боевых действий, а несколько экипажей несут круглосуточное дежурство. В случае обострения обстановки на фронте они прибудут на подкрепление менее чем за полчаса.

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