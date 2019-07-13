Обострение на Донбассе: под обстрелами оккупантов ранены двое бойцов ВСУ

Боевики применяли тяжелые минометы, гранатометы и другие вооружения

Фото: facebook.com/pressjfo.news.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 13 июля оккупанты шесть раз обстреливали украинские подразделения, в том числе с использованием запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, под вражеским огнем двое бойцов ВСУ были ранены. В свою очередь, украинские бойцы на каждый обстрел давали адекватный ответ.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений – минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано четыре обстрела:

- в районе Широкино – из стрелкового оружия;

- в районе Опытного – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- дважды на окраинах Водяного – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

- в районе Новотроицкого – из гранатометов разных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было отмечено два вражеских обстрела:

- дважды вблизи Зайцево – из минометов калибра 120 мм, и станковых противотанковых гранатометов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима.

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