Обострение на Донбассе: под обстрелами оккупантов ранены двое бойцов ВСУ
Боевики применяли тяжелые минометы, гранатометы и другие вооружения
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 13 июля оккупанты шесть раз обстреливали украинские подразделения, в том числе с использованием запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, под вражеским огнем двое бойцов ВСУ были ранены. В свою очередь, украинские бойцы на каждый обстрел давали адекватный ответ.
"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений – минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано четыре обстрела:
- в районе Широкино – из стрелкового оружия;
- в районе Опытного – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды на окраинах Водяного – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;
- в районе Новотроицкого – из гранатометов разных систем и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было отмечено два вражеских обстрела:
- дважды вблизи Зайцево – из минометов калибра 120 мм, и станковых противотанковых гранатометов.
Ранее сообщалось, что на Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима.
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