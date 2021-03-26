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Обострение на Донбассе: четверо военных ВСУ погибли, двое ранены

26 марта, 16:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Враг усилил обстрелы позиций ВСУ в Донецкой области

В результате обстрелов на Донбассе погибли четверо военнослужащих Объединенных сил и еще двое получили ранения.

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Первым об этом 26 марта сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Он отметил, что военные погибли в результате минометного обстрела позиций ООС под поселком Шумы в Донецкой области.

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По словам Бутусова, в данном районе резко усилилась активность противника после ротации 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.

Он напомнил о том, что российская сторона добивается инспекции позиций ООС в Шумах. В прошлом году на переговорах Трехсторонней контактной группы украинская делегация даже приняла это требование, однако впоследствии инспекция сорвалась.

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"Высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций", – считает журналист.

На этом фронте Бутусов отметил необходимость немедленной реакции президента Владимира Зеленского и Верховной Рады.

Позже информацию подтвердили в пресс-центре ООС, уточнив, что враг обстрелял позиции ВСУ под Шумами из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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После атаки украинские защитники открыли ответный огонь, а также уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В связи со случившимся украинская делегация ТКГ собирается на экстренное внутреннее совещание.

Как мы уже сообщали, в результате обстрела позиций ООС из стрелкового оружия возле Шумов погиб другой украинский воин.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс обстрел в Мариуполе война на Донбассе потери ВСУ ООС шумы

Источник: Сегодня

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