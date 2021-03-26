Обострение на Донбассе: четверо военных ВСУ погибли, двое ранены

В результате обстрелов на Донбассе погибли четверо военнослужащих Объединенных сил и еще двое получили ранения.
Первым об этом 26 марта сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.
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Он отметил, что военные погибли в результате минометного обстрела позиций ООС под поселком Шумы в Донецкой области.
По словам Бутусова, в данном районе резко усилилась активность противника после ротации 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.
Он напомнил о том, что российская сторона добивается инспекции позиций ООС в Шумах. В прошлом году на переговорах Трехсторонней контактной группы украинская делегация даже приняла это требование, однако впоследствии инспекция сорвалась.
"Высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций", – считает журналист.
На этом фронте Бутусов отметил необходимость немедленной реакции президента Владимира Зеленского и Верховной Рады.
Позже информацию подтвердили в пресс-центре ООС, уточнив, что враг обстрелял позиции ВСУ под Шумами из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
После атаки украинские защитники открыли ответный огонь, а также уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
В связи со случившимся украинская делегация ТКГ собирается на экстренное внутреннее совещание.
Как мы уже сообщали, в результате обстрела позиций ООС из стрелкового оружия возле Шумов погиб другой украинский воин.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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