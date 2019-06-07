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Обострение на Донбассе: погибли двое украинских военнослужащих

7 июня, 07:15

Еще восемь бойцов ВСУ получили ранения

Фото: Facebook ООС
Фото: Facebook ООС.

На Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, ситуация претерпела обострения. Из-за атаки боевиков двое украинских военнослужащих погибли, еще восемь – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

Сегодня, 7 июня, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские наемники атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского с применением артиллерии. На вражеские обстрелы ВСУ ответили и уничтожили огневые точки противника.

"Вследствие вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Восемь – получили ранения различной степени тяжести", - рассказали в ООС и отметили, что потери врага уточняются.

Напомним, 5 июня пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погиб один украинский военнослужащий

А 4 июня боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих, еще трое были ранены. 


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Тег Донбасс, атака, ВСУ, боевики, погибшие, раненые, обстрелы, потери ВСУ, ООС

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