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Обострение на Донбассе: потери понесли и ВСУ, и боевики

Сегодня, 07:13

Враг ударил из запрещенного вооружения, но получил жесткую "ответку" от украинских воинов

Фото: Минобороны Украины
Обострение на Донбассе: потери понесли и ВСУ, и боевики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/975/f58/5ca975f583d50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/975/f58/5ca975f583d50.jpg Донбасс Враг ударил из запрещенного вооружения, но получил жесткую «ответку» от украинских воинов

На Донбассе 6 апреля российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений украинской армии, при этом семь раз применили запрещено Минскими договоренностями вооружение – расходовали 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск десять раз:

  • дважды из минометов калибров 120 и 82 мм – вблизи населенного пункта Павлополь;
  • из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки;
  • из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Пески;
  • из и крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка;
  • со станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенных пунктов Опытное, Широкино, Старогнатовка, Авдеевка, Чермалык, Красногоровка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ВСУ четыре раза:

  • из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Зайцево;
  • из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Золтого-4, хутора Вольный,

В результате вражеских обстрелов погибли два бойца украинской армии. Однако ответным огнем враг был наказан: три боевика уничтожены и один ранен.

Напомним, 5 апреля боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, применил 10 раз вооружение, запрещенное Минского договоренностями, и потратили 59 мин калибром 120 и 82 мм. Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также активизировались вражеские снайперы.


Также мы сообщали, что украинские военные задержали диверсанта на Донбассе. Военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки боевика обойти позиции с фланга. Он был в гражданской одежде и оказался рядовым 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады боевиков.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

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