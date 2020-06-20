Обострение на Донбассе: с начала суток оккупанты 16 раз нарушили "тишину"

Противник вел огонь из тяжелых орудий и минометов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с полуночи до полудня 20 июня оккупанты 16 раз нарушали режим "тишины", применяя в том числе тяжелые вооружения. Под вражескими обстрелами был ранен один украинский боец.

Реклама

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Михаил Шаравара.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже 16 нарушили режим прекращения огня, в большинстве случаев используя запрещенные Минскими договоренностями тяжелое вооружения", - подчеркнул он.

Так, на Донецком направлении противник дважды обстрелял позиции возле Авдеевки из минометов 82-го калибра, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Аналогичное вооружение оккупационные войска применяли во время обстрела защитников Павлополя.

Реклама

Еще 13 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины противник совершил на Луганском направлении: в период с 05:00 по 06:30.

Из тяжелого вооружения, включая артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 и 82 мм, российские оккупационные войска вели обстрелы около населенных пунктов Орехово, Хутор Вольный, Новоалександровка, Троицкое, Шумы и Попасная.

Видео: Минобороны Украины

Кроме того, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Троицкого, Хутора Вольного и Попасной.

"По имеющейся информации, во время артиллерийского и минометного обстрела наших позиций возле населенного пункта Орехово один украинский воин получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение", - заявил спикер.

Напомним. что за 19 июня, оккупанты восемь раз обстреляли наши позиции на Донбассе, враг вел огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два украинских воина были ранены.

Реклама

В свою очередь, украинские военные из 24-й бригады имени короля Данила недавно уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама