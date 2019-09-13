Обострение на Донбассе: с начала суток ранены шесть бойцов ВСУ

Оккупанты с начала суток 11 раз нарушали режим прекращения огня

/ Фото: Минобороны Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 13 сентября оккупанты устроили 11 обстрелов, в результате которых шестеро украинских бойцов получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций ВСУ. Еще три обстрела противник совершил в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября на Донбассе погиб спецназовец СБУ, 33-летний старший лейтенант Иваньков.

Также сообщалось, что 11 сентября, в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

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