Обострение на Донбассе: с начала суток ранены шестеро бойцов ВСУ

Боевики открывали огонь по позициям украинских военных 13 раз

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 7 мая оккупанты устроили 13 обстрелов украинских позиций, вследствие которых были ранены шестеро бойцов Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в штабе ООС, боевики вели огонь из артиллерии, минометов, гранатометов, пулеметов, стрелкового и другого оружия:

- дважды были обстреляны позиции в районе Марьинки – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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- под Старогнатовкой с беспилотника боевики сбросили гранатометный выстрел, а потом позиции украинских военных обстреляли из вооружения боевой машины пехоты;

- возле Широкина противник дважды открывал огонь из минометов 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- защитников Новоселовки Второй обстреляли из автоматических станковых гранатометов;

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- под Авдеевкой оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы;

- возле Новотошковского враг трижды открывал огонь из запрещенного "Минском" вооружения – выпустил 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и четыре мины 120-го калибра;

- под Ореховом из миномета 82 мм боевики выпустили 18 мин, также применяли гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы;

- по защитникам Крымского стреляли из минометов 120-го калибра.

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"После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от продолжения своих агрессивных намерений", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Одессу на самолете из Днепра эвакуировали 12 раненных на Донбассе военнослужащих. Четверо их них в тяжелом состоянии .

Кроме того, мы сообщали, что 6 мая боевики устроили восемь обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения. Ответным огнем два российских оккупанта были уничтожены и еще трое – ранены .

Также мы рассказывали, что украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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