Обострение на Донбассе: у ВСУ снова потери – один убитый, четверо ранены

С начала суток на Донбассе боевики устроили 14 обстрелов

С начала суток в зоне операции Объединенных сил на Донбассе боевики устроили 14 обстрелов.

Как сообщили в штабе ООС, украинские воины понесли потери – один боец погиб от пули снайпера и еще четверо получили ранения.

"30 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение", – говорится в сообщении.

По данным военных, оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

В районе Водяного и дважды под Лебединским враг применял 82-мм минометы, выпустив 22 мины.

Защитников Песок враг обстрелял дважды – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а в районе Марьинки – из стрелкового оружия.

Защитников Авдеевки захватчики обстреляли три раза – из 82-мм миномета и гранатометов различных систем.

Наши защитники отвечали огнем по позициям противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции военнослужащих под Новолуганским из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Хутор Вольный враг применил 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

По защитника Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошлые сутки, 29 марта, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Обошлось без потерь в рядах в ВСУ.

28 марта оккупанты устроили 15 обстрелов украинских позиций на Донбассе. Двое военнослужащих получили ранения.

Также сообщалось, что за прошлую неделю (23-29 марта) потери боевиков, наемников из РФ и кадровых российских военных составили: уничтоженными – пять человек, ранеными и травмированными – 25 человек.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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