Обострение на Донбассе: у ВСУ снова потери – один убитый, четверо ранены

С начала суток в зоне операции Объединенных сил на Донбассе боевики устроили 14 обстрелов.
Как сообщили в штабе ООС, украинские воины понесли потери – один боец погиб от пули снайпера и еще четверо получили ранения.
"30 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение", – говорится в сообщении.
По данным военных, оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.
В районе Водяного и дважды под Лебединским враг применял 82-мм минометы, выпустив 22 мины.
Защитников Песок враг обстрелял дважды – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а в районе Марьинки – из стрелкового оружия.
Защитников Авдеевки захватчики обстреляли три раза – из 82-мм миномета и гранатометов различных систем.
Наши защитники отвечали огнем по позициям противника.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции военнослужащих под Новолуганским из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Хутор Вольный враг применил 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.
По защитника Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За прошлые сутки, 29 марта, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Обошлось без потерь в рядах в ВСУ.
28 марта оккупанты устроили 15 обстрелов украинских позиций на Донбассе. Двое военнослужащих получили ранения.
Также сообщалось, что за прошлую неделю (23-29 марта) потери боевиков, наемников из РФ и кадровых российских военных составили: уничтоженными – пять человек, ранеными и травмированными – 25 человек.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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