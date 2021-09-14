Обострение на Донбассе. Украинская сторона передала ОБСЕ ноту протеста

Украинская сторона СЦКК на встрече 13 сентября передала ноту протеста СММ ОБСЕ в отношении нарушения режима прекращения огня российскими наемниками. Обострение привело к ранению 13 и гибели четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины в период 11 и 12 сентября.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны российских наемников режима прекращения огня военнослужащие ВСУ оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением необходимых сил и средств.
"УС СЦКК в адрес СММ ОБСЕ было предоставлено 109 нот по грубым нарушениям режима прекращения огня со стороны РФ. Несмотря на многочисленные обращения, необходимой реакции со стороны вооруженных формирований получено не было, что в очередной раз подтвердило коварство ВФ РФ", – говорится в сообщении.
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Кремль демонстрирует отказ от Минских соглашений
О том, что Россия заинтересована в эскалации конфликта на Донбассе, говорит "Сегодня" и глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.
"Россия всеми силами пытается противодействовать урегулированию конфликта на Донбассе", – говорит нам политконсультант.
По его словам, именно для этого Москва отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на участке границы с оккупированными территориями Украины.
"Таким образом, Россия планирует продолжать и увеличивать поставки оружия, войск и наемников в "Л/ДНР". Сейчас мы видим очередное обострение на линии разграничения. Кремль откровенно демонстрирует отказ от намерений придерживаться Минских договоренностей и делает все для того, чтобы конфликт как минимум не утихал, как максимум – разгорался сильнее", – говорит Быков.
- Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.
- Также напомним, 8 сентября боевики ударили по мирным жителям в Марьинке и едва не разнесли жилой дом.