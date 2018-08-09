Обострение на Донбассе: в бою под Горловкой ВСУ и боевики понесли потери

Сегодня, 07:30

Один из украинских защитников пропал без вести

Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ
Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

За прошлые сутки, 8 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 44 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе дважды – из тяжелого вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки и Золотого (на Луганском направлении), Луганского и Новолуганского (на Светлодарской дуге), Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки (под Донецком), Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино (на Мариупольском направлении). Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибра 82 мм наши позиции у Крымского и Авдеевки, а неподалеку от Майорска (под Горловкой) зафиксировано боестолкновение.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. С одним военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения. Поиски продолжаются.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановка, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского. В 06.25 ч. из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское". Объявлен режим "Красный". Пропуск граждан временно приостановлен. Тяжелое вооружение текущих суток не применялось.

По данным разведки, два оккупанта уничтожены, четверо получили ранения.

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Напомним, сутками ранее, 7 августа украинские военные дали жесткую ответку противнику: 12 боевиков ранены и уничтожены.

Также сообщалось, что 6 августа боевики ударили из тяжелых минометов и БМП, но понесли ощутимые потери. Один оккупант был уничтожен, четверо получили ранения.

 
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"Сегодня"

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