Обострение на Донбассе: в госпиталь Днепра с передовой доставили тяжелораненого бойца

Фото: facebook.com/36obrmp

С передовых позиций Объединенных сил на Донбассе в днепровский госпиталь имени Мечникова доставили бойца Вооруженных сил Украины, который получил тяжелые ранения во время вражеского артобстрела.

Как сообщил Юрий Скребец,, заместитель главврача больницы, воин был доставлен с помощью санитарной авиации и его сопровождали военные реаниматологи, передает "Радио Свобода".

По данным медика, военный был ранен в районе Селидово – у него диагностированы осколочные ранения головы, глаза, живота, малого таза, взрывные переломы костей.

Состояние 34-летнего бойца врачи оценивают как тяжелое, сейчас его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 августа в зоне ООС на Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия. Всего за прошедшие сутки враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, используя дважды минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Отметим, что на днях также случилась трагедия на передовой. В районе Широкино украинский военный получил тяжелое ранение в голову и скончался уже в больнице. Сначала предполагалось, что это дело рук вражеского снайпера, но появились новая версия. В 36-й бригаде морской пехоты сообщили подробности гибели бойца ВСУ.

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