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Обострение на Донбассе: в рядах ВСУ снова есть раненые

26 апреля, 18:38

Оккупанты совершили 13 обстрелов украинских позиций


В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 26 апреля оккупанты совершили 13 обстрелов позиций украинских воинов. В результате вражеского огня двое бойцов ВСУ получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Вследствие обстрелов двое военнослужащих получили ранения", – отметили в штабе.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции украинских подразделений:

- из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты: возле населенного пункта Павлополь;

- из минометов калибра 120 мм: возле Песок.

- противник дважды вел обстрел из противотанковых ракетных комплексов в районе Опытного и Марьинки;

- четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь под Марьинкой и Чермалыком;

- из крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции украинских подразделений:

- из минометов калибра 120 мм в районе Луганского;

- из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП возле Крымского;

- из минометов калибра 82 мм в районе города Светлодарск.

На вражеские провокации бойцы ВСУ дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, что недавно офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.

А тем временем, как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 9 апреля пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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Тег Донбасс, ВСУ, потери, обстрелы, ООС

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