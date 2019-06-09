Обострение на Донбассе: враг продолжает обстреливать ВСУ

К вечеру боевики 14 раз отрывали огонь по украинским военнослужащим

Фото: AFP

После 22 обстрелов на Донбассе накануне 9 июня боевики снова нарушили режим прекращения огня.

В частности, как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, состоянием на 19:00 по военнослужащим Вооруженных сил Украины открывали огонь 14 раз.

Так, под обстрелы попали позиции украинских военных под Водяным (трижды), Павлополем, Верхнеторецким, Талаковкой, Гнутово (дважды), Новолуганским (дважды), Новоалександровкой (дважды) и Зайцево (дважды).

Враг применял запрещенные минскими соглашениями 122-мм артиллерийские системы, минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – заверили в ООС.

Напомним, что в ночь на 7 июня в результате артиллерийского удара боевиков по позициям спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское погибли военнослужащие Дмитрий "Круглый" Пругло и Максим "Максон" Олексюк.

Мы также сообщали, что 8 июня враг открыл огонь в направлении Станицы Луганской, чем сорвал ранее достигнутые новые договоренности о разведении сил и средств.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Обострение на Донбассе: враг продолжает обстреливать ВСУ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"