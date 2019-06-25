Обострение на Донбассе: ВСУ понесли новые потери
Противник уже с ночи начал обстреливать позиции украинской армии, в основном из гранатометов
После того, как 24 июня в результате обострения ситуации на фронте были ранены двое военнослужащих и еще двое травмированы, сегодня противник снова ударил по позициям украинской армии и нанес урон ВСУ, сообщил представитель Минобороны на брифинге.
Так, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили три вооруженные провокации со стороны. Огонь из артиллерии и минометов противник сегодня пока не вел, но активно применял гранатометы различных типов.
В два часа ночи по направлению н.п. Саханка боевики обстреляли из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия окраину Лебединского.
В 06:30 утра противник совершил несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов в сторону защитников Авдеевки.
Кроме того, около 09:00 зафиксирован вражеский обстрел из автоматических и ручных гранатометов в районе с. Шумы.
Стало известно, что в результате обстрелов были ранены два бойцы сил ООС, а также еще двое получили травмы. Все они были оперативно эвакуированы с боевых позиций, им оказана медицинская помощь.
Но украинская армия не оставляет атаки врага безнаказанными. Как сообщали новости "Сегодня", в районе Докучаевска наши бойцы нанесли серьезнейший урон противнику. Смотрите видео мощного удара ВСУ.
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