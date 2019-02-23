Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери

Боевики трижды устраивали обстрелы украинских позиций

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..

Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg 2019-02-23T18:55:00+02:00 Донбасс Боевики трижды устраивали обстрелы украинских позиций

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты на протяжении 23 февраля устроили три обстрела украинских позиций, в том числе дважды – из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинских защитников из противотанкового ракетного комплекса в районе населенного пункта Чермалык", – отметили в штабе.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были обстреляны позиции ВСУ из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от населенного пункта Катериновка.

В свою очередь, украинские подразделения, которые попадали под обстрелы, отвечали огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Напомним, не так давно на оккупированной части Донецкой области взорвался грузовой автомобиль с оружием и боеприпасами. Кроме того, ранее на одной из позиций боевиков произошел взрыв боеприпасов. В результате инцидента погибли двое боевиков, еще один получил ранения.

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