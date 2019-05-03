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Обострение на Донбассе: ВСУ снова понесли потери

3 мая, 13:08

Противник в течение нескольких часов совершил 12 обстрелов и бил из запрещенного вооружения

Боевики
Боевики. Фото: Минобороны РФ

Пока украинские военные продвигаются все дальше на Донбассе, враг продолжает атаки. За сегодняшний день уже совершено 12 обстрелов, в том числе и из запрещенного вооружения, сообщили в Минобороны.

Так, около 00:30 ночи российско-оккупационные войска почти час со стороны Верхнешироковского из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливали военнослужащих ООС вблизи населенного пункта Пищевик.

Также неподалеку Новотроицкого дважды за ночь были обстреляны позиции ВСУ из запрещенных минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Еще один обстрел здесь произошел после шести часов утра, на этот раз из миномета калибра 120 мм и пулеметов крупного калибра.

"Под утро враг выпустил четыре мины калибра 82 мм по опорным пунктам наших войск в районе Березового, и еще два раза использовал минометы 82-го калибра во время обстрелов защитников Марьинки. Также у Марьинки утром зафиксировано два обстрела из автоматических станковых гранатометов, а также пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Защитники Авдеевки оказывались под огнем противника дважды. С 06:40 в течение 20 минут оккупанты со стороны Спартака вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а после 09:10 со стороны Яковлевки выпустили шесть мин калибра 120 мм. В районе Павлополя около 06:00 утра произошел довольно длительный обстрел позиций наших войск из вооружения БМП", – сообщили военные.

В результате боевых действий две бойцов ВСУ получили ранения.

Как сегодня сообщал штаб Объединенных сил, 2 мая пророссийские боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранены трое украинских военнослужащих. Враг обстреливал бойцов ООС из вооружения боевых машин пехоты, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ – девять оккупантов ранены.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" назвал потери боевиков за апрель. По его словам, 90 оккупантов уничтожили на поле боя, еще 130 оккупантов получили ранения.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери

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