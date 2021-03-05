Українська
$ 27,76
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Обострение на Донбассе: ВСУ снова понесли потери

5 марта, 14:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На фронте снова накаляется обстановка, враг не прекращает обстреливать позиции ВСУ

На Донбассе продолжаются обстрелы. Сегодня в результате атак оккупантов был ранен украинский военнослужащий.

Реклама

Об этом сообщает украинская сторона в Трехсторонней контактной группе.

Украинская сторона в Общем центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

"Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинки получил ранение один военнослужащий ВС Украины. Ему оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В тренде
Языковой скандал в Харьковском облсовете: депутата выгнали из фракции

Как сообщали новости "Сегодня", недавно оккупационная администрация "ДНР" разрешила своим боевикам на передовой стрелять по украинским военным, тем самым официально выйдя из перемирия. На это глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на нарушение перемирия ВСУ будут отвечать зеркально.

Реклама

Также мы писали, что на Донбассе боевики применяют новую тактику против ВСУ. Противник стал активно применять специальные самоликвидирующиеся мины. Бойцы рассказали, насколько опасны российские ПОМ-2.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ТКГ потери ВСУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными: 9 раненых
На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными: 9 раненыхДонбасс
Зеленский вакцинировался от COVID-19: фото с Донбасса
Зеленский вакцинировался от COVID-19: фото с ДонбассаВласть
На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащих
На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащихДонбасс
Насиловали и снимали на видео школьницу: в Мариуполе перед судом предстанут двое подростков
Насиловали и снимали на видео школьницу: в Мариуполе перед судом предстанут двое подростковДонбасс
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеДонбасс
У Путина назвали
У Путина назвали "красную линию" для России по ДонбассуВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять