Обострение на Донбассе: ВСУ за день потеряли убитыми и ранеными 11 человек

Особенно жарко было в районе Песков под Донецком

В ходе текущих суток, 10 марта, местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате этого ВСУ потеряли убитыми двоих и ранеными девять человек.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" , а именно:

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три раза рядом с населенным пунктом Пески – из противотанкового ракетного комплекса – две ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

неподалеку Новоселовки Второйя – из миномета калибра 82 мм – девять мин, а также из гранатометов различных систем;

рядом с Авдеевкой – из миномета калибра 82 мм – пять мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также четыре обстрелы противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север" , а именно:

два раза вблизи Орехово – из минометов калибра 120 мм враг выпустил 10 мин, из 82-мм миномета – пять мин, а также велся обстрел со станковой противотанкового гранатомета;

в районе Новоалександровки – из миномета калибра 120 мм – две мины, а также три выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

недалеко от населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82 мм – 10 мин, а также зафиксировано обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ, говорится в сообщении штаба.

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Сегодня, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовик одного из подразделений Объединенных сил вблизи Песков.

По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте . Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирования. Всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях.

Напомним, 8 марта ВСУ тоже понесли серьезные потери на Донбассе. Один военнослужащий погиб, пятеро ранены, еще один – получил боевую травму.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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