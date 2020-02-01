Обострение на Донбассе: за день один военный погиб, еще один – ранен

Фото: "Сегодня"

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 1 февраля оккупанты устроили 14 обстрелов позиций украинских военных.

В результате вражеского огня один украинский боец – 33-летняя женщина-медик – погибла от осколочных ранений, еще один воин получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, сообщили в штабе ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили шесть обстрелов – под Красногоровкой, в районе Марьинки, рядом с Васильевкой, около Невельского и дважды – рядом с Песками.

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Восемь вражеских обстрелов зафиксировано в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Луганского, дважды в районе Орехово, трижды – под Новотошковским, а также в районе Невельского и Катериновки.

Напомним, за минувшие сутки, 31 января, на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что в последние дни на Донбассе особенно "жарко" на северном участке фронта, т.е. в Луганской области, где боевики неоднократно провоцировали украинских военных и получали адекватный ответ .

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