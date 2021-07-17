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Образовательный оазис на пустыре – как в Мариуполе начинают возводить первый негосударственный политех

17 июля 2021 10:00

Анастасия Катаева Анастасия Катаева

Уже в следующем году на обучение придут первые студенты, преподавать в вузе согласились лучшие ученые

Метинвест Политехника. Скриншот видео

Метинвест Политехника. Скриншот видео

Пустырь в три с половиной гектара станет образовательной площадкой. Строительство первого негосударственного технического университета начинает группа Метинвест Рината Ахметова в Мариуполе, говорится в новостях "Сегодня".

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Сегодня здесь одни кусты и кое-где протоптанные тропы. А построят здесь учебный корпус, общежитие и спортивный городок – это 25 миллионов долларов инвестиций. Макет будущего здания собирают, как конструктор, этаж за этажом.

"Наш проект "Метинвест Политехники" – он даст возможность талантливым детям, талантливым студентам учиться у себя дома, работать на предприятиях, которые находятся в Украине. И добиваться успеха именно здесь", – говорит генеральный директор "Метинвест Холдинга" Юрий Рыженков.

Место под строительство помог найти городской совет. Там проект поддерживают, потому что за образованием – будущее. Овладевать наукой будут с нуля и даже смогут повысить квалификацию. На это Политехника уже имеет лицензии. Речь идет о шести направлениях. Учить студентов будут лучшие. Фундамента еще даже нет, а преподавать здесь уже согласились одиннадцать докторов наук и двадцать два кандидата.

"Современные преподаватели, современные лаборатории, куда мы будем привлекать студентов и давать им возможность для стажировок", – отмечает ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный.

"Это очень большой шаг государственно-частного партнерства, который показывает, что направление бизнеса сегодня за образование, за науку, за будущее. это важный шаг в развитии человеческого капитала, именно высоко образованного, инженерно образованного, полиформатно образованного", – уверен министр образования Украины Сергей Шкарлет.

Планы на строительство – амбициозные. Первые студенты придут на обучение уже в сентябре следующего года.

Подробности в сюжете:

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Ранее показали проект будущего кампуса политехники в Мариуполе

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