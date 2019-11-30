ОБСЕ: Идут переговоры о новых участках разведения на Донбассе

Говорить о новых участках разведения сил будет возможно после нормандской встречи

/ Фото: Сегодня

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске идут обсуждения о возможности разведения сил и средств на новых участках линии разграничения на Донбассе.

Об этом во время визита в Станицу Луганскую заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, страна которого в 2019 году возглавляет ОБСЕ, сообщают "Новости Донбасса".

"Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить, что у нас получится. Но есть позитивный тренд, есть позитивная тенденция", – отметил Лайчак.

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По его мнению, саммит лидеров в нормандском формате 9 декабря позволит более точно определить возможность новых договоренностей о разведении сил и средств на линии разграничения.

Стоит напомнить, что ранее было завершено разведение на двух участках из трех запланированных – Станице Луганской и Золотом в Луганской области, а в Петровском Донецкой области этот процесс продолжается.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже и уже подтверждены всеми участниками "четверки". Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Также в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее решить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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