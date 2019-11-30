Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

ОБСЕ: Идут переговоры о новых участках разведения на Донбассе

30 ноября, 12:03

Говорить о новых участках разведения сил будет возможно после нормандской встречи

/ Фото: Сегодня

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске идут обсуждения о возможности разведения сил и средств на новых участках линии разграничения на Донбассе.

Об этом во время визита в Станицу Луганскую заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, страна которого в 2019 году возглавляет ОБСЕ, сообщают "Новости Донбасса".

"Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить, что у нас получится. Но есть позитивный тренд, есть позитивная тенденция", – отметил Лайчак.

Реклама

По его мнению, саммит лидеров в нормандском формате 9 декабря позволит более точно определить возможность новых договоренностей о разведении сил и средств на линии разграничения.

Стоит напомнить, что ранее было завершено разведение на двух участках из трех запланированных – Станице Луганской и Золотом в Луганской области, а в Петровском Донецкой области этот процесс продолжается.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже и уже подтверждены всеми участниками "четверки". Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Также в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее решить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

переговоры обсе Донбасс Минск Нормандская четверка Трехсторонняя контактная группа разведение сил

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика
В
В "Слуге народа" ответили на три популярных вопроса по "нормандской" встречеПолитика
Путин назвал условие для нового закона об особом статусе Донбасса
Путин назвал условие для нового закона об особом статусе ДонбассаПолитика
Зеленский не смог вылететь с Харьковщины: сломался
Зеленский не смог вылететь с Харьковщины: сломался "борт №1" (дополнено)Украина
Россия перебросила на Донбасс спецназ с особым заданием
Россия перебросила на Донбасс спецназ с особым заданиемДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...