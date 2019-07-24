ОБСЕ: На территорию ОРДЛО прибыл российский поезд

Беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал грузовой поезд

Фото ОБСЕ.

Беспилотный летательный аппарат ОБСЕ зафиксировал грузовой поезд, следовавший из-за неконтролируемой участок границы с РФ на территорию ОРДЛО. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины при ОБСЕ Евгений Цимбалюк.

"БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал грузовой поезд, следовавший из Российской Федерации через неконтролируемую участок границы до станции в Ровеньках", - говорится в сообщении украинского дипломата.

Цимбалюк также добавил, что: "По этому маршруту РФ регулярно поставляет горюче-смазочные материалы для нужд своих вооруженных формирований на оккупированных частях Донбасса".

Кроме того, несмотря на достигнутое перемирие с 21 июля, боевики снова нарушили режим тишины на Донбассе.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

Видео: Facebook

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