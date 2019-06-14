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ОБСЕ поддержала предложения Кучмы по Донбассу

14 июня, 07:41

Лайчак приветствует новую атмосферу, которая царит сейчас в Трехстороннем контактной группе,


ОБСЕ одобрила идеи, предложенные председателем украинской делегации на Минских переговорах Леонидом Кучмой: не стрелять в ответ и снять экономическую блокаду с временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Такие инициативы могут существенно изменить ход войны отметил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак. Он сейчас в Украине. Провел в Киеве целый ряд встреч.

"Я приветствую новую атмосферу, которая царит сейчас в Трехстороннем контактной группе, и приветствую инициативы второго президента Кучмы. Они могут изменить ход конфликта. И мы надеемся, все стороны поддержат эти идеи", – сказал Мирослав Лайчак председатель ОБСЕ.

Напомним, 5 июня в Минске состоялись переговоры и были достигнуты новые договоренности. Как заявил представитель России Борис Грызлов, стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня.

В свою очередь Леонид Кучма заявлял, что для демонстрации перед всем миром, что есть стремление к прекращению огня на востоке Украины, "должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения". Однако Эту позицию Украины в Минске жестко восприняли в Раде.


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Тег Донбасс, Кучма, Лайчак

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