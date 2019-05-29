ОБСЕ зафиксировала сосредоточение "Градов" на оккупированном Донбассе

Наблюдатели продолжали осуществлять мониторинг отвода вооружения

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе. Фото: AFP

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что снова фиксируют сосредоточение реактивных систем залпового огня "Град" на оккупированной Россией части Донбасса. Об этом говорится в отчете миссии.

Как отмечается в сообщении, наблюдатели продолжали осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему относительно отвода танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, в неподконтрольных правительству Украины районах миссия заметила вооружение, размещенное с нарушением определенных координат для его отвода.

Так, 27 мая миссия зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) возле населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, в 56 км к юго-западу от Луганска), и 4 РСЗО (БМ-21) возле Новоамвросиевского (56 км к востоку от Донецка).

Кроме того, 25 мая беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия обнаружил 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) рядом с Широким (34 км юго-восточнее Луганска).

Также 26 мая беспилотник СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 13 бронетранспортеров (типа БТР – 4 единицы, МТ-ЛБ – 9 единиц), 22 БМП-1 и 2 БРДМ-2 в Ленинском районе Донецка (4 км к югу от центра города), и 2 ББМ возле Бойковского (бывшее Тельманово, 67 км к юго-востоку от Донецка).

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 28 мая оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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