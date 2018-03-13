ОБСЕ зафиксировала два похоронных фургона на украинско-российской границе

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется в российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области РФ, заявляет, что на украинско-российской границе зафиксировала два похоронных фургона, на одном из которых была надпись "Ритуальные услуги "Харон".

Об этом сообщает миссия в своем недельном отчете в период с 6 по 12 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"Во время отчетного периода Наблюдательная миссия видела два похоронных фургона, пересекавших границу через пограничный пункт пропуска "Донецк" в двух отдельных случаях", – говорится в отчете.

Отмечается, что первый похоронный фургон с регистрацией в Российской Федерации, пересек границу с Украиной в Российскую Федерацию 7 марта в 8:47, а второй – пересек границу с РФ в Украину 9 марта в 14:32. На этом фургоне имелась надпись "Ритуальные услуги "Харон" (на русском языке).

Сообщается, что 11 марта в 8:38 на пограничный пункт пропуска въехала "скорая" (типа УАЗ) из Российской Федерации с включенными синими фарами. Транспортное средство было с российскими регистрационными номерами Нижегородской области и находилось определенное время внутри зоны таможенного контроля. Наблюдатели не имели возможности наблюдать за ситуацией в том месте. "Скорая" вернулась обратно вглубь территории РФ в 8:52. Внутри транспортного средства находились трое медиков и женщина в штатском.

Кроме того, за отчетный период зафиксировано 94 человека в военной форме, пересекавших границу в обоих направлениях. Из них 45 направлялись в РФ, а 49 – в Украину.

Ранее в сети опубликован список более 3 тыс. российских военных и наемников, погибших на Донбассе.

Напомним, Российская Федерация 20 февраля 2014 года начала вооруженную агрессию против суверенного государства Украина. За три года противостояния более 9,8 тыс. человек погибли, около 23 тыс. были ранены, почти 1 млн 800 тыс. стали вынужденными переселенцами.