ОБСЕ зафиксировала около 170 взрывов на Донбассе

В частности, в Донецкой области нарушения зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Лебединского и Светлодарска

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за минувшие выходные зафиксировали около 170 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за минувшие выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В период с вечера 10 до вечера 11 августа в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав тем не менее большее количество взрывов (около 90), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ориентировочно 70 взрывов)", – сказано в отчете.

Также, на следующие сутки, с вечера 11 до вечера 12 августа, миссия констатировала дальнейшее уменьшение количества нарушений перемирия (в том числе около 60 взрывов).

В частности, в Донецкой области нарушения зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Лебединского и Светлодарска.

Кроме того, в Луганской области с вечера 10 до вечера 11 августа СММ зафиксировала увеличение количества нарушений перемирия. В период с вечера 11 до вечера 12 августа СММ констатировала дальнейшее увеличение количества нарушений, в частности зафиксировав 20 взрывов.

Все 20 взрывов были зафиксированы 12 августа в период между 1:40 и 2:00 в Кадиевке (бывший Стаханов, неподконтрольный правительству Украины, 50 км западнее Луганска).

Как сообщалось, с начала дня на Донбассе боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, пять раз применив тяжелое вооружение. В ходе боевых действий был ранен боец. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе боевики 57 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения.

Сутками ранее, 11 августа, противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза из тяжелого вооружения, однако получил ответку и понес потери – один оккупант был уничтожен, двое – получили ранения.