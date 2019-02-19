ОБСЕ засекла российский стратегический бомбардировщик в небе над ОРДЛО
Предположительно, Ту-95 летел над неподконтрольной украинскому правительству территорией Донбасса 15 февраля
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщили, что над неподконтрольной украинскому правительству территорией Донбасса летают российские бомбардировщики.
В частности, как сообщила пресс-служба ОБСЕ 18 февраля, в 10 часов утра 15 февраля над поселком Старобешево СММ зафиксировала "самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом", пролетавший с юго-запада на северо-восток. Наблюдатели предполагают, что это стратегический бомбардировщик Туполев Ту-95 или Туполев Ту-142.
Позже, с 10:50 до 11:10 северо-западнее от поселка Любовка наблюдатели зафиксировали такой же самолет, который пролетал с севера на юг и в обратном направлении.
Напомним, на прошлой неделе украинские военные сообщили, что оккупационные войска в очередной раз обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения на Донбассе снарядами производства Российской Федерации, и продемонстрировали их фрагменты.
Мы также писали, что в прошлом месяце бойцы из состава Объединенных сил перехватили на Донбассе вражеский беспилотник российского производства "Гранат-2".
Кроме того, в прошлом году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированных территориях четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства.
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