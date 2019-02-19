ОБСЕ засекла российский стратегический бомбардировщик в небе над ОРДЛО

Предположительно, Ту-95 летел над неподконтрольной украинскому правительству территорией Донбасса 15 февраля

Стратегический бомбардировщик Ту-95. Фото: Flickr

ОБСЕ засекла российский стратегический бомбардировщик в небе над ОРДЛО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bdd/bf3/5c6bddbf3436a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bdd/bf3/5c6bddbf3436a.jpg 2019-02-19T12:43:00+02:00 Донбасс Предположительно, Ту-95 летел над неподконтрольной украинскому правительству территорией Донбасса 15 февраля

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщили, что над неподконтрольной украинскому правительству территорией Донбасса летают российские бомбардировщики.

В частности, как сообщила пресс-служба ОБСЕ 18 февраля, в 10 часов утра 15 февраля над поселком Старобешево СММ зафиксировала "самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом", пролетавший с юго-запада на северо-восток. Наблюдатели предполагают, что это стратегический бомбардировщик Туполев Ту-95 или Туполев Ту-142.

Позже, с 10:50 до 11:10 северо-западнее от поселка Любовка наблюдатели зафиксировали такой же самолет, который пролетал с севера на юг и в обратном направлении.

Напомним, на прошлой неделе украинские военные сообщили, что оккупационные войска в очередной раз обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения на Донбассе снарядами производства Российской Федерации, и продемонстрировали их фрагменты.

Мы также писали, что в прошлом месяце бойцы из состава Объединенных сил перехватили на Донбассе вражеский беспилотник российского производства "Гранат-2".

Кроме того, в прошлом году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированных территориях четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства.

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