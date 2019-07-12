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Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался

12 июля, 19:15

У погибшего остались двое сыновей 6 и 11 лет

Фото: AFP

Военнослужащий, пострадавший в результате обстрела автоколонны под поселком Гранитное в Донецкой области 10 июля, скончался после госпитализации.

Как сообщил в своем Twitter общественный деятель Назар Приходько, потерпевший военный умер в областной больнице им. Мечникова в Днепре.

Главный доктор медучреждения Сергей Рыженко рассказал о тяжелых травмах пострадавшего: после госпитализации у мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости с переходом на лобные пазухи, ранение височной области справа и пневмоторакс.

Кроме того, в результате попадания противотанковой ракеты в грузовик, военный получил десятки осколочных ранений в голову, шею, грудную клетку и брюшную стенку.

По словам Рыженко, погибший имел ранг старшего матроса, его звали Николай и ему было 32 года. У него остались двое сыновей 6 и 11 лет.

Напомним, что ранее стали известны данные другого погибшего служащего ВСУ – им оказался младший сержант 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова Антон Фака.


Кроме того, как мы писали, визит нового главы Донецкой области Павел Кириленко в прифронтовую зону, во время которого произошел обстрел, оказался незапланированным.

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Тег Донбасс, обстрел, война на донбассе, потери ВСУ

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