Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался
У погибшего остались двое сыновей 6 и 11 лет
Военнослужащий, пострадавший в результате обстрела автоколонны под поселком Гранитное в Донецкой области 10 июля, скончался после госпитализации.
Как сообщил в своем Twitter общественный деятель Назар Приходько, потерпевший военный умер в областной больнице им. Мечникова в Днепре.
Главный доктор медучреждения Сергей Рыженко рассказал о тяжелых травмах пострадавшего: после госпитализации у мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости с переходом на лобные пазухи, ранение височной области справа и пневмоторакс.
Кроме того, в результате попадания противотанковой ракеты в грузовик, военный получил десятки осколочных ранений в голову, шею, грудную клетку и брюшную стенку.
По словам Рыженко, погибший имел ранг старшего матроса, его звали Николай и ему было 32 года. У него остались двое сыновей 6 и 11 лет.
Напомним, что ранее стали известны данные другого погибшего служащего ВСУ – им оказался младший сержант 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова Антон Фака.
Кроме того, как мы писали, визит нового главы Донецкой области Павел Кириленко в прифронтовую зону, во время которого произошел обстрел, оказался незапланированным.
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