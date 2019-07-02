Обстрел боевиками санитарного автомобиля в районе ООС обсудят на заседании в Минске

Данилюк считает, что подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта

Фото: Getty Images

Обстрел боевиками санитарного автомобиля вблизи Водяного в районе ООС рассмотрят на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Стрелять в медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых – все равно что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права", – написал Данилюк.

Секретарь СНБО отметил, что подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

"Ситуация обязательно будет рассмотрена в рамках заседания Трехсторонней контактной группы", – сообщил Данилюк.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. На тот момент было известно, что в результате прямого попадания боевиков один украинский военнослужащий погиб на месте, еще двое получили ранения.

Позже выяснилось, что жертвами вражеского обстрела на Донбассе стали двое военнослужащих Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.

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