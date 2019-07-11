Обстрел грузовика у Гранитного: в ООС объяснили нахождение главы Донецкой ОГА в колонне

Новый руководитель Донецкой области только-только вступил в должность и тут же чуть не пострадал от боевиков

Павел Клименко. Фото: president.gov.ua

Во время вчерашнего обстрела автомобиля КрАЗ автомобиль нового главы Донецкой области Павел Клименко находился рядом, но не пострадал. Его визит не был согласован с военным руководством. Об этом заявили в штабе Объединенных сил.

Военные посоветовали спросить и Клименко, что он делал в зоне боевых действий.

"В Объединенных силах не было запланировано на вчера никаких мероприятий с председателем Донецкой ОГА, военнослужащие там выполняли свои задачи... Мы не отвечаем за председателя ВГА (военно-гражданской администрации), все вопросы к нему... Только он или его пресс-служба сможет ответить на вопрос, в каком составе и что он там делал", – сообщили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", трагический обстрел произошел около 15:00 10 июля в районе южной окраины Гранитного, где был подбит автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Погиб один боец и еще один получил ранение. Также отмечалось, что в колонне также находился автомобиль нового главы Донецкой области, но он не пострадал. Позже стало известно имя бойца, погибшего во время обстрела автоколонны на Донбассе.

Спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ является недопустимым нарушением Минских соглашений". А заместитель министра Егор Божок отметил: "Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. В духе Совета Европы, Россия не остановится".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на нападение боевиков. Глава государства поручил Генштабу жестко реагировать на попытки вооруженных провокаций в Донбассе, усилив активность подразделений ВСУ.

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