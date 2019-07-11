Обстрел грузовика ВСУ на Донбассе: появилось фото сгоревшего КрАЗа

Во время атаки были и погибший, и раненный, а от самого автомобиля остался лишь металлический обгоревший каркас

Скриншот.

Вчера, 10 июля, на Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ из противотанковой ракеты, в результате чего он полностью сгорел. Также есть погибший, сообщали в штабе Объединенных сил.

Трагический обстрел произошел около 15:00 часов в районе южной окраины Гранитного, где был подбит автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Погиб один боец и еще один получил ранение. Также отмечалось, что в колонне также находился автомобиль нового главы Донецкой области, но он не пострадал. Позже стало известно имя бойца, погибшего во время обстрела автоколонны на Донбассе.

Фото с места атаки и сам подбитый грузовик.

Спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ является недопустимым нарушением Минских соглашений". А заместитель министра Егор Божок отметил: "Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. В духе Совета Европы, Россия не остановится".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на нападение боевиков. Глава государства поручил Генштабу жестко реагировать на попытки вооруженных провокаций в Донбассе, усилив активность подразделений ВСУ.

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